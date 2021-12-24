Лекарство от смертельной болезни добавлено в список важнейших препаратов.
Это дает возможность приобретения его за счет федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять гражданам», — отметил Михаил Мишустин.
В России еще одно лечебное средство от спинальной мышечной атрофии (СМА) сделали бесплатным для граждан. Об этом сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, информирует РИА Новости.
Лекарство от смертельной болезни добавлено в список важнейших препаратов.
Это дает возможность приобретения его за счет федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять гражданам», — отметил Михаил Мишустин.
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