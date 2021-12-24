Еще один препарат от СМА сделали бесплатным для граждан России

Автор Мадина

В России еще одно лечебное средство от спинальной мышечной атрофии (СМА) сделали бесплатным для граждан. Об этом сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, информирует РИА Новости.