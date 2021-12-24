ЗАМАНА - Еще один препарат от СМА сделали бесплатным для граждан России

Еще один препарат от СМА сделали бесплатным для граждан России

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24 декабря, 2021. Пятница 15:43
Еще один препарат от СМА сделали бесплатным для граждан России

В России еще одно лечебное средство от спинальной мышечной атрофии (СМА) сделали бесплатным для граждан. Об этом сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, информирует РИА Новости.

Еще один препарат от СМА сделали бесплатным для граждан России
Общество

Лекарство от смертельной болезни добавлено в список важнейших препаратов.

Это дает возможность приобретения его за счет федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять гражданам», — отметил Михаил Мишустин.

 

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