ЗАМАНА - Премьер-министр РД поздравил сотрудников Арбитражного суда региона с 30-летием

Премьер-министр РД поздравил сотрудников Арбитражного суда региона с 30-летием

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24 декабря, 2021. Пятница 15:37
Премьер-министр РД поздравил сотрудников Арбитражного суда региона с 30-летием

Сегодня, 24 декабря, премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов поздравил сотрудников Арбитражного суда региона с 30-летним юбилеем со дня образования.

Премьер-министр РД поздравил сотрудников Арбитражного суда региона с 30-летием
Общество

Амирханов зачитал приветственное письмо от имени лидера Дагестана Сергея Меликова, подчеркнув, что за последние 30 лет Арбитражный суд Дагестана прошел тяжелый путь становления и стал одним из главнейших элементов судебной системы, институтом, которое определяет состояние не только отдельных компаний или отраслей, но и всей экономики региона.

 

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