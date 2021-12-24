Амирханов зачитал приветственное письмо от имени лидера Дагестана Сергея Меликова, подчеркнув, что за последние 30 лет Арбитражный суд Дагестана прошел тяжелый путь становления и стал одним из главнейших элементов судебной системы, институтом, которое определяет состояние не только отдельных компаний или отраслей, но и всей экономики региона.
Премьер-министр РД поздравил сотрудников Арбитражного суда региона с 30-летием
- Автор Мадина
- 24 декабря, 2021. Пятница 15:37
Сегодня, 24 декабря, премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов поздравил сотрудников Арбитражного суда региона с 30-летним юбилеем со дня образования.
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