Премьер-министр РД поздравил сотрудников Арбитражного суда региона с 30-летием

Амирханов зачитал приветственное письмо от имени лидера Дагестана Сергея Меликова, подчеркнув, что за последние 30 лет Арбитражный суд Дагестана прошел тяжелый путь становления и стал одним из главнейших элементов судебной системы, институтом, которое определяет состояние не только отдельных компаний или отраслей, но и всей экономики региона.