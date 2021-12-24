ЗАМАНА - Раскрыта стоимость нового iPhone SE

Раскрыта стоимость нового iPhone SE

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24 декабря, 2021. Пятница 14:53
Раскрыта стоимость нового iPhone SE

Новый гаджет серии iPhone SE будет стоить 400 долларов. Об этом информирует сайт MyDrivers.

Раскрыта стоимость нового iPhone SE
Общество

СМИ ссылаются на тайваньское агентство DigiTimes, источники которого объявили стоимость iPhone SE. По их сведениям, компания Apple не будет увеличивать стоимость смартфонов этой линейки. Цена нового iPhone составит 400 долларов, или примерно 29 000 рублей. Гаджет появится на рынке в марте-апреле.

Также источники заявили, что смартфон будет поддерживать 5G и работать на базе процессора Apple A15 Bionic — такой же находится в девайсах серии iPhone 13. Новый гаджет будет оснащен 4,7-дюймовым экраном и 3 гб оперативной памяти.

 

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