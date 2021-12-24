В процессе ежегодной пресс-конференции лидер РФ Владимир Путин дал обещание разобраться с энергетическими проблемами региона.
Как заявляет Ризван Мурадов, большая часть энергосетей региона построена в 1960-70-х годах, которая теперь изрядно изношена и не соответствует нормативному потреблению электроэнергии. Он добавил, что на подготовку к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов по линии "Россетей" в регионе также предусмотрели примерно миллиард рублей.
В Дагестане с 2022 года начнут программу обновления энергосетей
- Автор Мадина
- 24 декабря, 2021. Пятница 11:46
Проект повышения надежности энергоснабжения Дагестана стоимостью 7,6 миллиарда рублей начнут в следующем году. Отдельный проект на 3,5 миллиарда рублей предусмотрен для Махачкалы, информирует ТАСС, ссылаясь на врио главы Минэнергетики и ЖКХ региона Ризвана Мурадова.
В процессе ежегодной пресс-конференции лидер РФ Владимир Путин дал обещание разобраться с энергетическими проблемами региона.
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