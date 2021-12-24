ЗАМАНА - Даргинская газета «Замана» снова в списке лучших

Даргинская газета «Замана» снова в списке лучших

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24 декабря, 2021. Пятница 11:53
Даргинская газета «Замана» снова в списке лучших

Подведены итоги всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы».

Как и в прошлом году, газета «Замана» получила отличительный знак качества.

Даргинская газета «Замана» снова в списке лучших
Общество


Издание побеждало дважды – в 2021 году, а теперь получила признание на год вперед.

По словам главного редактора издания Арсена Юсупова важно, что национальная региональная пресса вышла на новый уровень и оценена по достоинству коллегами, среди которых высокие эксперты медиарынка.

«Мы понимаем, что нам есть куда стремиться. И, самое главное, у национальной прессы есть свой читатель и будущее», – подчеркивает Юсупов.

Эксперт конкурса –  Александр Колесниченко, доцент кафедры цифровой журналистики факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова:

«В нынешнем году меня порадовало большое внимание редакций к социальным сетям. Практически у всех изданий есть страницы во «Вконтакте» и в «Одноклассниках», у многих – в Facebook и Instagram, а некоторые даже запустили каналы на YouTube и TikTok. Примечательно, что число подписчиков страницы газеты в «Вконтакте», как правило, превышает тираж издания, а у некоторых газет превышает в разы.

Что же касается бумажных версий изданий, то их отличает современный дизайн, который делает газету привлекательной даже при черно-белой печати. Также хорошо то, что очень многие районные газеты буквально «населены» людьми. Это портретные материалы о земляках, живущих ныне и живших ранее. Это комментарии простых граждан в проблемных материалах. Это опросы на различные актуальные темы. Это письма читателей, причем некоторые газеты не просто публикуют такие письма, а вынуждают чиновников и коммунальщиков отвечать на претензии граждан», – отмечает Колесниченко.

 

 

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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