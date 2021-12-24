Например, уплата налога обязательна, когда человек получает в подарок недвижимое имущество, транспортное средство, акции, доли. Если подарок сделан близким родственником, то НДФЛ платить не нужно, заметила Пахтова.
Юрист Пахтова предупредила граждан, что за некоторые подарки необходимо платить налог
- Автор Мадина
- 24 декабря, 2021. Пятница 08:13
В Новый год вопрос подарков становится особенно важным. Дабы не омрачить себе праздничные выходные, необходимо помнить, что за некоторые подарки нужно уплатить налог, сообщила агентству "Прайм" адвокат Московской коллегии адвокатов "Указ" Татьяна Пахтова.
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