Лидер России Владимир Путин поздравил жителей дагестанского региона с наступающим Новым годом и подчеркнул, что у него особенное отношение к республике.

Лидер России Владимир Путин поздравил жителей дагестанского региона с наступающим Новым годом и подчеркнул, что у него особенное отношение к республике.

В процессе его итоговой пресс-конференции журналист из Дагестана напомнил Путину о поступившем ранее в его адрес приглашении приехать в регион в 2023 году, когда пройдут праздничные мероприятия в честь юбилея заслуженного поэта России Расула Гамзатова. Владимир Путин принял приглашение и передал наилучшие пожелания дагестанцам в связи с наступающим Новым годом.