В процессе его итоговой пресс-конференции журналист из Дагестана напомнил Путину о поступившем ранее в его адрес приглашении приехать в регион в 2023 году, когда пройдут праздничные мероприятия в честь юбилея заслуженного поэта России Расула Гамзатова. Владимир Путин принял приглашение и передал наилучшие пожелания дагестанцам в связи с наступающим Новым годом.
Глава РФ Владимир Путин поздравил дагестанцев с наступающим Новым годом
- Автор Мадина
- 24 декабря, 2021. Пятница 08:08
Лидер России Владимир Путин поздравил жителей дагестанского региона с наступающим Новым годом и подчеркнул, что у него особенное отношение к республике.
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