Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции

Руководство РФ сделает все, дабы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий. Таким образом в процессе главной пресс-конференции года глава страны Владимир Путин ответил на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции, пишет ТАСС.

Он отметил, что до сих пор власти в целом могли это делать. Президент обещал, что в 2022 году будут сделаны решения по пенсиям силовому блоку, дабы выровнять заработки тех, кто занимает должности в правоохранительных органах и в силовых структурах России.