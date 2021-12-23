ЗАМАНА - Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции

Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции

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23 декабря, 2021. Четверг 16:34
Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции

Руководство РФ сделает все, дабы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий. Таким образом в процессе главной пресс-конференции года глава страны Владимир Путин ответил на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции, пишет ТАСС.

Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции
Общество

Он отметил, что до сих пор власти в целом могли это делать. Президент обещал, что в 2022 году будут сделаны решения по пенсиям силовому блоку, дабы выровнять заработки тех, кто занимает должности в правоохранительных органах и в силовых структурах России.

 

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