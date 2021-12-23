Владимир Путин дал обещание разобраться в ситуации с сетевыми компаниями в Дагестане

Он спросил, когда стабилизируется в регионе ситуация с сетевыми организациями, также был озвучен вопрос поставки газа в малые населенные пункты. После этого главный редактор РИА "Дагестан" пригласил Владимира Путина посетить республику в год 100-летия поэта Расула Гамзатова. Глава России дал обещание разобраться в данной ситуации и поблагодарил за приглашение.





