ЗАМАНА - Владимир Путин дал обещание разобраться в ситуации с сетевыми компаниями в Дагестане

Владимир Путин дал обещание разобраться в ситуации с сетевыми компаниями в Дагестане

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23 декабря, 2021. Четверг 16:29
Владимир Путин дал обещание разобраться в ситуации с сетевыми компаниями в Дагестане

На пресс-конференции главы России Владимира Путина поступил вопрос от главного редактора РИА «Дагестан» Магомеда Магомедова.

Владимир Путин дал обещание разобраться в ситуации с сетевыми компаниями в Дагестане
Общество

Он спросил, когда стабилизируется в регионе ситуация с сетевыми организациями, также был озвучен вопрос поставки газа в малые населенные пункты. После этого главный редактор РИА "Дагестан" пригласил Владимира Путина посетить республику в год 100-летия поэта Расула Гамзатова. Глава России дал обещание разобраться в данной ситуации и поблагодарил за приглашение.


 

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