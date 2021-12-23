Он спросил, когда стабилизируется в регионе ситуация с сетевыми организациями, также был озвучен вопрос поставки газа в малые населенные пункты.
После этого главный редактор РИА "Дагестан" пригласил Владимира Путина посетить республику в год 100-летия поэта Расула Гамзатова.
Глава России дал обещание разобраться в данной ситуации и поблагодарил за приглашение.
Владимир Путин дал обещание разобраться в ситуации с сетевыми компаниями в Дагестане
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2021. Четверг 16:29
На пресс-конференции главы России Владимира Путина поступил вопрос от главного редактора РИА «Дагестан» Магомеда Магомедова.
Он спросил, когда стабилизируется в регионе ситуация с сетевыми организациями, также был озвучен вопрос поставки газа в малые населенные пункты.
После этого главный редактор РИА "Дагестан" пригласил Владимира Путина посетить республику в год 100-летия поэта Расула Гамзатова.
Глава России дал обещание разобраться в данной ситуации и поблагодарил за приглашение.
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