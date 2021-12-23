Путин рассказал о поддержке материнства в России

В России в скором времени выстроят всю цепочку, связанную с помощью матерям и детям, подчеркнул лидер РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Мы на каждом шаге примем соответствующие меры помощи. Они и сейчас существуют, но есть некие разрывы, которые касаются возраста ребенка. Нами будут закрыты эти разрывы в ближайшие полтора года», — отметил Путин.