ЗАМАНА - Путин рассказал о российском мегапроекте

Путин рассказал о российском мегапроекте

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23 декабря, 2021. Четверг 14:31
Путин рассказал о российском мегапроекте

Глава РФ Владимир Путин высказался о развитии отечественного мегапроекта — высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая будет идти через Великий Новгород. Об исполнении проекта лидер страны рассказал на ежегодной большой пресс-конференции.

Путин рассказал о российском мегапроекте
Общество

ВСМ — отдельная тема, которая пребывает еще на стадии разработки, заметил Путин. Он добавил, что если проект будет завершен, то он повлияет на развитие Великого Новгорода, так как город станет одной из остановок. При этом президент заметил, что появление магистрали сделает бессмысленным существование авиации между Москвой и Петербургом, поэтому над этим проектом необходимо еще подумать.

 

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