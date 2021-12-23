Путин рассказал о российском мегапроекте

ВСМ — отдельная тема, которая пребывает еще на стадии разработки, заметил Путин. Он добавил, что если проект будет завершен, то он повлияет на развитие Великого Новгорода, так как город станет одной из остановок. При этом президент заметил, что появление магистрали сделает бессмысленным существование авиации между Москвой и Петербургом, поэтому над этим проектом необходимо еще подумать.

