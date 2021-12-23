Проект закона представил Председатель Комитета Народного Собрания региона по бюджету, финансам и налогам Марат Ильясов. Он напомнил, что в прошлом документ утвердили в первом чтении. Далее бюджет был изменен. При этом, как отметил Ильясов, важными проектами остаются следующие сферы: образование, социальная защита, здравоохранение и спорт.
Парламент Дагестана принял республиканский бюджет на 2022 год
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2021. Четверг 13:30
Дагестанский парламент вчера, 22 декабря, в ходе 6 сессии депутатов утвердил бюджет региона на следующий год во втором чтении.
Исполняющий обязанности главы Минфинансов региона Али Исламов подробнее сообщил об изменениях в разделе доходов и расходов бюджета. Подробнее можно прочитать тут.
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