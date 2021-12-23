Дагестанский парламент вчера, 22 декабря, в ходе 6 сессии депутатов утвердил бюджет региона на следующий год во втором чтении.

Проект закона представил Председатель Комитета Народного Собрания региона по бюджету, финансам и налогам Марат Ильясов. Он напомнил, что в прошлом документ утвердили в первом чтении. Далее бюджет был изменен. При этом, как отметил Ильясов, важными проектами остаются следующие сферы: образование, социальная защита, здравоохранение и спорт.