ЗАМАНА - Парламент Дагестана принял республиканский бюджет на 2022 год

Парламент Дагестана принял республиканский бюджет на 2022 год

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23 декабря, 2021. Четверг 13:30
Парламент Дагестана принял республиканский бюджет на 2022 год

Дагестанский парламент вчера, 22 декабря, в ходе 6 сессии депутатов утвердил бюджет региона на следующий год во втором чтении.

Парламент Дагестана принял республиканский бюджет на 2022 год
Общество

Проект закона представил Председатель Комитета Народного Собрания региона по бюджету, финансам и налогам Марат Ильясов. Он напомнил, что в прошлом документ утвердили в первом чтении. Далее бюджет был изменен. При этом, как отметил Ильясов, важными проектами остаются следующие сферы: образование, социальная защита, здравоохранение и спорт.

Исполняющий обязанности главы Минфинансов региона Али Исламов подробнее сообщил об изменениях в разделе доходов и расходов бюджета. Подробнее можно прочитать тут.

 

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