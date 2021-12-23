ЗАМАНА - В Дагестане ведётся работа по подготовке кадров для промышленного комплекса

В Дагестане ведётся работа по подготовке кадров для промышленного комплекса

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23 декабря, 2021. Четверг 13:13
В Дагестане ведётся работа по подготовке кадров для промышленного комплекса
В конференц-зале ДГТУ прошло собрание на тему «Инновации и кадры для передовых производственных технологий».
В Дагестане ведётся работа по подготовке кадров для промышленного комплекса
Общество

В нем поучаствовали врио первого заместителя премьер-министра региона Батыр Эмеев, врио главы Минпромышленности Низам Халилов, сотрудники промышленных организаций и учебных заведений региона.

В своем обращении Батыр Эмеев заметил, что на данный момент Дагестану остро необходимы передовые современные кадры.

«Хоть у нас и трудоизбыточная республика, проблема недостатка кадров для промышленных организаций вполне явная. Эта тема поднималась и на последней встрече с лидером РД. Промышленные компании развиваются, а экспертов готовых работать на современном оборудовании почти нет, поэтому крайне важно популяризовать рабочие профессии среди молодого поколения», — отметил Эмеев. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.

 

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