В нем поучаствовали врио первого заместителя премьер-министра региона Батыр Эмеев, врио главы Минпромышленности Низам Халилов, сотрудники промышленных организаций и учебных заведений региона.

В своем обращении Батыр Эмеев заметил, что на данный момент Дагестану остро необходимы передовые современные кадры.

«Хоть у нас и трудоизбыточная республика, проблема недостатка кадров для промышленных организаций вполне явная. Эта тема поднималась и на последней встрече с лидером РД. Промышленные компании развиваются, а экспертов готовых работать на современном оборудовании почти нет, поэтому крайне важно популяризовать рабочие профессии среди молодого поколения», — отметил Эмеев. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.