В 2022 году право на страховую пенсию появится у женщин в возрасте 56,5 года и мужчин в возрасте 61,5 года, заявила агентству "Прайм" заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова, пишет "Лента.ру".

В 2022 году право на страховую пенсию появится у женщин в возрасте 56,5 года и мужчин в возрасте 61,5 года, заявила агентству "Прайм" заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова, пишет "Лента.ру".

Для получения пенсии по старости нужно соблюсти следующие условия: достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, отметила она.