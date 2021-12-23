ЗАМАНА - ПФР: в 2022 году право на пенсию получат женщины и мужчины в возрасте 56,5 и 61,5 года

ПФР: в 2022 году право на пенсию получат женщины и мужчины в возрасте 56,5 и 61,5 года

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23 декабря, 2021. Четверг 09:02
ПФР: в 2022 году право на пенсию получат женщины и мужчины в возрасте 56,5 и 61,5 года
В 2022 году право на страховую пенсию появится у женщин в возрасте 56,5 года и мужчин в возрасте 61,5 года, заявила агентству "Прайм" заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова, пишет "Лента.ру".
ПФР: в 2022 году право на пенсию получат женщины и мужчины в возрасте 56,5 и 61,5 года
Общество

Для получения пенсии по старости нужно соблюсти следующие условия: достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, отметила она.


В том случае, если пенсионных коэффициентов и стажа будет не хватать для появления права на пенсию, то ее назначение отойдет на какой-то период времени, пока требуемое число не будет набрано.

 

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