Рособрнадзор не собирается облегчать ЕГЭ в 2022 году из-за эпидемии

Автор Мадина

Наполнение и уровень сложности ЕГЭ в следующем году из-за коронавирусной эпидемии облегчать не будут, подчеркнул руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.