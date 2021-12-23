ЗАМАНА - Рособрнадзор не собирается облегчать ЕГЭ в 2022 году из-за эпидемии

Рособрнадзор не собирается облегчать ЕГЭ в 2022 году из-за эпидемии

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23 декабря, 2021. Четверг 08:35
Рособрнадзор не собирается облегчать ЕГЭ в 2022 году из-за эпидемии

Наполнение и уровень сложности ЕГЭ в следующем году из-за коронавирусной эпидемии облегчать не будут, подчеркнул руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Рособрнадзор не собирается облегчать ЕГЭ в 2022 году из-за эпидемии
Общество

Следуя принятому расписанию ЕГЭ, досрочный период сдачи в следующем году у выпускников стартует 21 марта и будет идти до 18 апреля, а основной период сдачи вместе с резервными днями - с 26 мая по 2 июля. В начале осени возможен дополнительный период сдачи экзаменов.

 

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