Следуя принятому расписанию ЕГЭ, досрочный период сдачи в следующем году у выпускников стартует 21 марта и будет идти до 18 апреля, а основной период сдачи вместе с резервными днями - с 26 мая по 2 июля. В начале осени возможен дополнительный период сдачи экзаменов.
Рособрнадзор не собирается облегчать ЕГЭ в 2022 году из-за эпидемии
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2021. Четверг 08:35
Наполнение и уровень сложности ЕГЭ в следующем году из-за коронавирусной эпидемии облегчать не будут, подчеркнул руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
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