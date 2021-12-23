В этом году мероприятие проведут в очном формате. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, местом ежегодной конференции станет столичный Манеж.
Глава РФ Путин проведет большую пресс-конференцию 23 декабря
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2021. Четверг 08:26
Глава РФ Владимир Путин ответит на вопросы представителей СМИ во время большой ежегодной пресс-конференции. Она назначена на четверг, 23 декабря, и стартует в 12:00 по московскому времени, информирует ТАСС.
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