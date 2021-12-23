Глава РФ Путин проведет большую пресс-конференцию 23 декабря

Глава РФ Владимир Путин ответит на вопросы представителей СМИ во время большой ежегодной пресс-конференции. Она назначена на четверг, 23 декабря, и стартует в 12:00 по московскому времени, информирует ТАСС.