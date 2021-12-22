МЧС Дагестана предупреждает о лавиноопасности в высокогорье

МЧС по региону сообщает, что в период с 22 декабря по 23 декабря текущего года в Цунтинском районе и на Бежтинском участке лавиноопасно, информирует пресс-служба ведомства.