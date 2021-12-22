ЗАМАНА - МЧС Дагестана предупреждает о лавиноопасности в высокогорье

МЧС Дагестана предупреждает о лавиноопасности в высокогорье

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22 декабря, 2021. Среда 15:36
МЧС Дагестана предупреждает о лавиноопасности в высокогорье

МЧС по региону сообщает, что в период с 22 декабря по 23 декабря текущего года в Цунтинском районе и на Бежтинском участке лавиноопасно, информирует пресс-служба ведомства.

МЧС Дагестана предупреждает о лавиноопасности в высокогорье
Общество

«В соответствии с сегодняшним прогнозом силы и средства Главного управления МЧС РФ по региону готовы быстро реагировать на потенциальные чрезвычайные ситуации», – заявляет ведомство.

Для контакта с МЧС: «101» и «112».

 

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