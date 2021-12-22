Ильяс Мамаев в прошлом занимал место заместителя председателя комитета по здравоохранению, труду и социальной политике. Лидером комитета пребывал депутат Висампаша Ханалиев, накануне назначенный исполняющим обязанности главы Дагестанского государственного медицинского университета.
Комитет по здравоохранению, труду и социальной политике НС Дагестана возглавил депутат Ильяс Мамаев
- Автор Мадина
- 22 декабря, 2021. Среда 14:48
Депутат Народного собрания Дагестана седьмого созыва Ильяс Мамаев стал председателем Комитета по здравоохранению, труду и социальной политике. Данное решение было принято на 6 собрании парламента, которое провели сегодня.
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