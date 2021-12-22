25 декабря пройдет открытие главной новогодней елки города. Здесь же осуществят награждение лауреатов суперигры муниципального розыгрыша среди привитых от коронавируса.
С 25 декабря по 2 января будет идти фестиваль «Новогодние открытки» с участием творческих групп Детских школ искусств и артистов Детской филармонии Махачкалы.
25 и 26 декабря организация «Фабрика праздника» подготовила для детей Новогодний бал со сказочными героями.
С 25 декабря по 2 января также будет демонстрироваться первый республиканский детский мюзикл «Новогодние приключения Маги и Пати»,
Самым главным новогодним сюрпризом станет новогоднее представление «шоу дронов», которое будет идти с 28 декабря по 02 января.
А 30 декабря по улицам Махачкалы проедет карета Деда Мороза и Снегурочки.
31 декабря также пройдет новогоднее представление «шоу дронов», трансляция традиционного новогоднего обращения Президента России Владимира Путина, и конечно же, традиционный новогодний фейерверк.