ЗАМАНА - Мэрия Махачкалы подготовила для жителей и гостей города праздничные мероприятия на Новый год

Мэрия Махачкалы подготовила для жителей и гостей города праздничные мероприятия на Новый год

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22 декабря, 2021. Среда 13:45
Мэрия Махачкалы подготовила для жителей и гостей города праздничные мероприятия на Новый год

На главной площади Махачкалы пройдут праздничные мероприятия, посвященные Новому году.

Мэрия Махачкалы подготовила для жителей и гостей города праздничные мероприятия на Новый год
Общество

25 декабря пройдет открытие главной новогодней елки города. Здесь же осуществят награждение лауреатов суперигры муниципального розыгрыша среди привитых от коронавируса. 

С 25 декабря по 2 января будет идти фестиваль «Новогодние открытки» с участием творческих групп Детских школ искусств и артистов Детской филармонии Махачкалы.

25 и 26 декабря организация «Фабрика праздника» подготовила для детей Новогодний бал со сказочными героями.

С 25 декабря по 2 января также будет демонстрироваться первый республиканский детский мюзикл «Новогодние приключения Маги и Пати»,

Самым главным новогодним сюрпризом станет новогоднее представление «шоу дронов», которое будет идти с 28 декабря по 02 января.

А 30 декабря по улицам Махачкалы проедет карета Деда Мороза и Снегурочки.

31 декабря также пройдет новогоднее представление «шоу дронов», трансляция традиционного новогоднего обращения Президента России Владимира Путина, и конечно же, традиционный новогодний фейерверк.

 

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