Мэрия Махачкалы подготовила для жителей и гостей города праздничные мероприятия на Новый год

На главной площади Махачкалы пройдут праздничные мероприятия, посвященные Новому году.

25 декабря пройдет открытие главной новогодней елки города. Здесь же осуществят награждение лауреатов суперигры муниципального розыгрыша среди привитых от коронавируса.

С 25 декабря по 2 января будет идти фестиваль «Новогодние открытки» с участием творческих групп Детских школ искусств и артистов Детской филармонии Махачкалы.

25 и 26 декабря организация «Фабрика праздника» подготовила для детей Новогодний бал со сказочными героями.

С 25 декабря по 2 января также будет демонстрироваться первый республиканский детский мюзикл «Новогодние приключения Маги и Пати»,

Самым главным новогодним сюрпризом станет новогоднее представление «шоу дронов», которое будет идти с 28 декабря по 02 января.

А 30 декабря по улицам Махачкалы проедет карета Деда Мороза и Снегурочки.

31 декабря также пройдет новогоднее представление «шоу дронов», трансляция традиционного новогоднего обращения Президента России Владимира Путина, и конечно же, традиционный новогодний фейерверк.