Премьер напомнил о визите в Дербент Председателя Правительства России Михаила Мишустина в апреле текущего года, после чего постановлением федерального кабинета министров был принят план мероприятий по комплексному развитию города до 2025 года.
Комплексное развитие Дербента обсудили под руководством премьер-министр РД
- Автор Мадина
- 22 декабря, 2021. Среда 11:55
В рамках рабочего визита в Дербент вчера, 21 декабря, премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов провел выездное собрание на тему реализации плана мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года.
В Дербенте, кроме комплексного плана развития, осуществляются и другие проекты. Например, 21 декабря открылся новый детсад на 60 мест.
Со следующего года запланирован старт реализации комплекса мероприятий по возведению жилых домов, коммерческих, культовых объектов и общественных пространств. Подробнее можно прочитать тут.
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