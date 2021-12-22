Комплексное развитие Дербента обсудили под руководством премьер-министр РД

В рамках рабочего визита в Дербент вчера, 21 декабря, премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов провел выездное собрание на тему реализации плана мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года.

Премьер напомнил о визите в Дербент Председателя Правительства России Михаила Мишустина в апреле текущего года, после чего постановлением федерального кабинета министров был принят план мероприятий по комплексному развитию города до 2025 года.