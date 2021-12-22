ЗАМАНА - В Дагестане сформируют научный фонд и учредят стипендии для молодых ученых

В Дагестане сформируют научный фонд и учредят стипендии для молодых ученых

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22 декабря, 2021. Среда 09:06
В Дагестане сформируют научный фонд и учредят стипендии для молодых ученых

Вчера, 21 декабря, в рамках рабочего визита в Дербент премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов посетил встречу с лидером Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Никитой Марченковым.

В Дагестане сформируют научный фонд и учредят стипендии для молодых ученых
Общество

На встрече они обсудили результаты проведения в республике мероприятий в рамках Года науки и технологий в России, планы по проведению Года образования в регионе, идею по формированию в Дагестане Научного фонда и перспективы развития науки в общем. Премьер заметил, что регион имеет высокий научный потенциал, есть осознание, что для этого направления необходимо дополнительное внимание.

 

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