На встрече они обсудили результаты проведения в республике мероприятий в рамках Года науки и технологий в России, планы по проведению Года образования в регионе, идею по формированию в Дагестане Научного фонда и перспективы развития науки в общем. Премьер заметил, что регион имеет высокий научный потенциал, есть осознание, что для этого направления необходимо дополнительное внимание.
В Дагестане сформируют научный фонд и учредят стипендии для молодых ученых
- Автор Мадина
- 22 декабря, 2021. Среда 09:06
Вчера, 21 декабря, в рамках рабочего визита в Дербент премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов посетил встречу с лидером Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Никитой Марченковым.
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