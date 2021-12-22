В Дагестане сформируют научный фонд и учредят стипендии для молодых ученых

На встрече они обсудили результаты проведения в республике мероприятий в рамках Года науки и технологий в России, планы по проведению Года образования в регионе, идею по формированию в Дагестане Научного фонда и перспективы развития науки в общем. Премьер заметил, что регион имеет высокий научный потенциал, есть осознание, что для этого направления необходимо дополнительное внимание.