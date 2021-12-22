Дагестанский УФАС ведет производство в отношении Минтруда региона

В деятельности Минтруда Дагестана обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции» при приобретении машин марки «Газель Луидор 2250 D3», информирует УФАС по региону.

«Выявлено, что работниками ведомства в 2019 году была подготовлена и направлена примерно 30 подведомственным учреждениям аукционная документация на покупку ими машин марки «Газель Луидор 2250 D3», – сообщает УФАС.

Уточняют, что аукционная документация была создана так, чтобы предоставить преимущественные условия участия в торгах определенному участнику. В результате выявленных действий в торгах принимал участие один участник, выигравший их без падения изначальной (максимальной) стоимости контракта.