«Выявлено, что работниками ведомства в 2019 году была подготовлена и направлена примерно 30 подведомственным учреждениям аукционная документация на покупку ими машин марки «Газель Луидор 2250 D3», – сообщает УФАС.
Уточняют, что аукционная документация была создана так, чтобы предоставить преимущественные условия участия в торгах определенному участнику. В результате выявленных действий в торгах принимал участие один участник, выигравший их без падения изначальной (максимальной) стоимости контракта.