Поздравить конкурсантов и пожелать им удачи приехали сотрудники мэрии Махачкалы, городского собрания, Управления образования, а также лауреаты конкурсов прошлых лет.
В течение 5 дней участникам необходимо будет пройти несколько отборочных туров.
На 5 день пройдет пресс-конференция «Вопрос учителю года». По результатам выберут победителей и призеров, которые будут представлять столицу региона на республиканском этапе конкурса.
В Махачкале стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2022»
- Автор Мадина
- 21 декабря, 2021. Вторник 16:55
Вчера, 20 декабря, в Махачкале прошел старт муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2022». В нем участвовали педагоги, которые одержали победу на школьном этапе конкурса.
Поздравить конкурсантов и пожелать им удачи приехали сотрудники мэрии Махачкалы, городского собрания, Управления образования, а также лауреаты конкурсов прошлых лет.
В течение 5 дней участникам необходимо будет пройти несколько отборочных туров.
На 5 день пройдет пресс-конференция «Вопрос учителю года». По результатам выберут победителей и призеров, которые будут представлять столицу региона на республиканском этапе конкурса.