ЗАМАНА - В Махачкале стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2022»

В Махачкале стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2022»

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21 декабря, 2021. Вторник 16:55
В Махачкале стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2022»

Вчера, 20 декабря, в Махачкале прошел старт муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2022».  В нем участвовали педагоги, которые одержали победу на школьном этапе конкурса.

В Махачкале стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2022»
Общество

Поздравить конкурсантов и пожелать им удачи приехали сотрудники мэрии Махачкалы, городского собрания, Управления образования, а также лауреаты конкурсов прошлых лет. В течение 5 дней участникам необходимо будет пройти несколько отборочных туров.  На 5 день пройдет пресс-конференция «Вопрос учителю года». По результатам выберут победителей и призеров, которые будут представлять столицу региона на республиканском этапе конкурса.

 

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