В Махачкале стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2022»

Вчера, 20 декабря, в Махачкале прошел старт муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2022». В нем участвовали педагоги, которые одержали победу на школьном этапе конкурса.

Поздравить конкурсантов и пожелать им удачи приехали сотрудники мэрии Махачкалы, городского собрания, Управления образования, а также лауреаты конкурсов прошлых лет. В течение 5 дней участникам необходимо будет пройти несколько отборочных туров. На 5 день пройдет пресс-конференция «Вопрос учителю года». По результатам выберут победителей и призеров, которые будут представлять столицу региона на республиканском этапе конкурса.



