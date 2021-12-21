ЗАМАНА - Более 20 муниципалитетов РД благоустроят по проекту комплексного развития сельских территорий

Более 20 муниципалитетов РД благоустроят по проекту комплексного развития сельских территорий

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21 декабря, 2021. Вторник 15:45
Более 20 муниципалитетов РД благоустроят по проекту комплексного развития сельских территорий

В Минсельхозпроде Дагестана провели собрание на тему благоустройства сельских территорий региона в рамках государственного проекта «Комплексное развитие сельских территорий», информирует пресс-служба аграрного ведомства. 

Более 20 муниципалитетов РД благоустроят по проекту комплексного развития сельских территорий
Общество

Совещание прошло под руководством главы отдела развития сельских территорий Минсельхозпрода региона Зураба Исуева, также в режиме видеоконференцсвязи участвовали представители муниципалитетов субъекта. В ходе собрания Зураб Исуев напомнил, что по результатам конкурсного отбора победителями стали 40 проектов из 22 муниципальных районов республики. 

 

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