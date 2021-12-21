Совещание прошло под руководством главы отдела развития сельских территорий Минсельхозпрода региона Зураба Исуева, также в режиме видеоконференцсвязи участвовали представители муниципалитетов субъекта. В ходе собрания Зураб Исуев напомнил, что по результатам конкурсного отбора победителями стали 40 проектов из 22 муниципальных районов республики.
Более 20 муниципалитетов РД благоустроят по проекту комплексного развития сельских территорий
- Автор Мадина
- 21 декабря, 2021. Вторник 15:45
В Минсельхозпроде Дагестана провели собрание на тему благоустройства сельских территорий региона в рамках государственного проекта «Комплексное развитие сельских территорий», информирует пресс-служба аграрного ведомства.