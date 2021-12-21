ЗАМАНА - Таиланд ограничил въезд в страну для туристов

Таиланд ограничил въезд в страну для туристов

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21 декабря, 2021. Вторник 15:40
Таиланд ограничил въезд в страну для туристов

Руководство Таиланда приостановило действие системы въезда в страну для туристов Test&Go и все программы «Песочниц» (за исключением Пхукета) в связи с появлением нового варианта Covid-19 омикрон. Об этом информирует Thai PBS World в Twitter.

Таиланд ограничил въезд в страну для туристов
Общество

Как заметил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, страна будет закрыта для туристов с 21 декабря как минимум до 4 января.  Путешественники, которые уже оформили поездку в страну по этим программам до 10 января, еще могут попасть в Таиланд, но необходимо будет сделать второй ПЦР-тест на 7 день отпуска.

 

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