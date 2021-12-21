Стоит заметить, что в прошлом такой опыт уже был опробован 45 организациями России, которые смогли заметно увеличить объемы экспорта от размещения своей продукции на подобных павильонах.
Для потенциальных экспортеров существуют определенные правила, например, отсутствие долгов по налогам или каких-либо ограничений для осуществления экспортной деятельности.
Республиканская агропродукция может оказаться на прилавках демонстрационных павильонов в Дубае
- Автор Мадина
- 21 декабря, 2021. Вторник 14:10
Центр поддержки экспорта Дагестана заявил о начале приема заявок от республиканских производителей сельхозпродукции для последующего размещения на демонстрационно-дегустационных площадках в ОАЭ.
Стоит заметить, что в прошлом такой опыт уже был опробован 45 организациями России, которые смогли заметно увеличить объемы экспорта от размещения своей продукции на подобных павильонах.
Для потенциальных экспортеров существуют определенные правила, например, отсутствие долгов по налогам или каких-либо ограничений для осуществления экспортной деятельности.
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