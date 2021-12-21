ЗАМАНА - Власти РД передали 2 самолета парку «Патриот» в Дербенте

Власти РД передали 2 самолета парку «Патриот» в Дербенте

Автор
21 декабря, 2021. Вторник 11:38
Власти РД передали 2 самолета парку «Патриот» в Дербенте

Правительство Дагестана своим постановлением передало 2 самолета марки ТУ-154М для размещения в виде экспонатов в парке «Патриот», который возводится в Дербенте.

Власти РД передали 2 самолета парку «Патриот» в Дербенте
Общество

Инициатором этой передачи стало Министерства имущества, а сами самолеты пребывали в собственности республики. Воздушные судна давно не используются для полетов и находятся в неисправном состоянии, информируют СМИ.

 

Прочитано 71 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top