Инициатором этой передачи стало Министерства имущества, а сами самолеты пребывали в собственности республики. Воздушные судна давно не используются для полетов и находятся в неисправном состоянии, информируют СМИ.
Власти РД передали 2 самолета парку «Патриот» в Дербенте
- Автор Мадина
- 21 декабря, 2021. Вторник 11:38
Правительство Дагестана своим постановлением передало 2 самолета марки ТУ-154М для размещения в виде экспонатов в парке «Патриот», который возводится в Дербенте.
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