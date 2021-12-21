Власти РД передали 2 самолета парку «Патриот» в Дербенте

Правительство Дагестана своим постановлением передало 2 самолета марки ТУ-154М для размещения в виде экспонатов в парке «Патриот», который возводится в Дербенте.

Инициатором этой передачи стало Министерства имущества, а сами самолеты пребывали в собственности республики. Воздушные судна давно не используются для полетов и находятся в неисправном состоянии, информируют СМИ.