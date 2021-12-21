ЗАМАНА - Бизнес Дагестана получил крупные штрафы за отсутствие кассовых аппаратов

Бизнес Дагестана получил крупные штрафы за отсутствие кассовых аппаратов

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21 декабря, 2021. Вторник 10:54
Бизнес Дагестана получил крупные штрафы за отсутствие кассовых аппаратов

Как сообщает налоговая служба Республики Дагестан, в 2021 году предприниматели поставили еще 6 000 онлайн-касс.

Бизнес Дагестана получил крупные штрафы за отсутствие кассовых аппаратов
Общество

Сделали это не все, поэтому и получили штрафы, так как отсутствие кассового аппарата наказывается отдельной статьей КоАП. В общем за это нарушение за текущий год на предпринимателей было наложено штрафов на 25 миллионов рублей, 19 из которых уже получены и направлены в бюджет региона.

 

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