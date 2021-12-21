Бизнес Дагестана получил крупные штрафы за отсутствие кассовых аппаратов

Сделали это не все, поэтому и получили штрафы, так как отсутствие кассового аппарата наказывается отдельной статьей КоАП. В общем за это нарушение за текущий год на предпринимателей было наложено штрафов на 25 миллионов рублей, 19 из которых уже получены и направлены в бюджет региона.