Сделали это не все, поэтому и получили штрафы, так как отсутствие кассового аппарата наказывается отдельной статьей КоАП. В общем за это нарушение за текущий год на предпринимателей было наложено штрафов на 25 миллионов рублей, 19 из которых уже получены и направлены в бюджет региона.
Бизнес Дагестана получил крупные штрафы за отсутствие кассовых аппаратов
- Автор Мадина
- 21 декабря, 2021. Вторник 10:54
Как сообщает налоговая служба Республики Дагестан, в 2021 году предприниматели поставили еще 6 000 онлайн-касс.
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