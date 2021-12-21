Депутаты «Единой России» посетили ветеранов Дагестана в преддверии Нового года

Перед Новым годом члены партии «Единая Россия» нанесли визиты ветеранам Второй мировой войны, дабы поздравить их с наступающим праздником, информирует пресс-служба партии.

Так, депутат НС региона, председатель комитета по образованию и науке Елена Павлюченко совместно с заместителем руководителя мэрии Кизляра Ириной Дробот посетила ветерана войны Михаила Галкина, живущего со своей женой в поселке Комсомольский. Депутатка вручила семье подарки и провела с ними время за беседой. Также они нанесли визит и в дом бывшей узницы фашистского концлагеря Людмилы Салминой.

Ветерана ВОВ, владельца ордена Отечественной войны II степени Муцалхана Муцалханова в Кизилюрте навестил и поздравил с предстоящим праздником депутат НС региона Алиасхаб Шабанов.