ЗАМАНА - Депутаты «Единой России» посетили ветеранов Дагестана в преддверии Нового года

Депутаты «Единой России» посетили ветеранов Дагестана в преддверии Нового года

Автор
21 декабря, 2021. Вторник 10:05
Депутаты «Единой России» посетили ветеранов Дагестана в преддверии Нового года

Перед Новым годом члены партии «Единая Россия» нанесли визиты ветеранам Второй мировой войны, дабы поздравить их с наступающим праздником, информирует пресс-служба партии.

Депутаты «Единой России» посетили ветеранов Дагестана в преддверии Нового года
Общество

Так, депутат НС региона, председатель комитета по образованию и науке Елена Павлюченко совместно с заместителем руководителя мэрии Кизляра Ириной Дробот посетила ветерана войны Михаила Галкина, живущего со своей женой в поселке Комсомольский. Депутатка вручила семье подарки и провела с ними время за беседой. Также они нанесли визит и в дом бывшей узницы фашистского концлагеря Людмилы Салминой.

Ветерана ВОВ, владельца ордена Отечественной войны II степени Муцалхана Муцалханова в Кизилюрте навестил и поздравил с предстоящим праздником депутат НС региона Алиасхаб Шабанов. 

 

Прочитано 7 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top