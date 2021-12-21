Министерство обороны достроило 6 причалов для боевых кораблей на Каспии

Новые причалы предназначаются для швартовки военных кораблей. Кроме того, как информирует ТАСС, в данный момент завершается постройка северного оградительного мола, который защитит причалы от волн. Предполагается также возведение такого же сооружения с южной стороны участка базирования флотилии. Протяженность каждого из них – 3 км.