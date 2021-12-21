Новые причалы предназначаются для швартовки военных кораблей. Кроме того, как информирует ТАСС, в данный момент завершается постройка северного оградительного мола, который защитит причалы от волн. Предполагается также возведение такого же сооружения с южной стороны участка базирования флотилии. Протяженность каждого из них – 3 км.
Министерство обороны достроило 6 причалов для боевых кораблей на Каспии
- Автор Мадина
- 21 декабря, 2021. Вторник 08:11
Министерство обороны РФ в рамках проекта перебазирования Каспийской флотилии возвело 6 новых причалов в Каспийске.
Последнее от Мадина
- Шоураннер сериала «Ведьмак» сообщила о планах снять 7 сезонов сериала
- ПФР РД опроверг сведения о дополнительных выплатах в 15,8 тысяч рублей
- Глава ВОЗ назвал условие для окончания эпидемии в 2022 году
- HBO представил трейлер специального выпуска «Гарри Поттера»
- Тренинг для педагогов, работающих с детьми из зон вооруженных конфликтов проходит в ДИРО