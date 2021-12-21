ЗАМАНА - Министерство обороны достроило 6 причалов для боевых кораблей на Каспии

Министерство обороны достроило 6 причалов для боевых кораблей на Каспии

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21 декабря, 2021. Вторник 08:11
Министерство обороны достроило 6 причалов для боевых кораблей на Каспии

Министерство обороны РФ в рамках проекта перебазирования Каспийской флотилии возвело 6 новых причалов в Каспийске.

Министерство обороны достроило 6 причалов для боевых кораблей на Каспии
Общество

Новые причалы предназначаются для швартовки военных кораблей. Кроме того, как информирует ТАСС, в данный момент завершается постройка северного оградительного мола, который защитит причалы от волн. Предполагается также возведение такого же сооружения с южной стороны участка базирования флотилии. Протяженность каждого из них – 3 км.

 

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