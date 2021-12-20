ЗАМАНА - Тренинг для педагогов, работающих с детьми из зон вооруженных конфликтов проходит в ДИРО

Тренинг для педагогов, работающих с детьми из зон вооруженных конфликтов проходит в ДИРО

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20 декабря, 2021. Понедельник 17:50
Тренинг для педагогов, работающих с детьми из зон вооруженных конфликтов проходит в ДИРО

В Дагестанском институте развития образования провели интерактивный тренинг для муниципальных экспертов по работе с детьми, которых вернули из зон вооруженных конфликтов, информирует пресс-служба ДИРО.

Тренинг для педагогов, работающих с детьми из зон вооруженных конфликтов проходит в ДИРО
Общество

Тренинг был проведен детским омбудсменом региона Мариной Ежовой. Начиная мероприятие, она заметила, что работа с учителями будет поставлена на поток. В тренинге приняли участие учителя-психологи и социальные педагоги школ.

 

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