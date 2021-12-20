Тренинг для педагогов, работающих с детьми из зон вооруженных конфликтов проходит в ДИРО

Автор Мадина

В Дагестанском институте развития образования провели интерактивный тренинг для муниципальных экспертов по работе с детьми, которых вернули из зон вооруженных конфликтов, информирует пресс-служба ДИРО.