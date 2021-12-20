ЗАМАНА - В Новолакском районе откроется современный оптово-логистический центр

В Новолакском районе откроется современный оптово-логистический центр

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20 декабря, 2021. Понедельник 15:49
В Новолакском районе откроется современный оптово-логистический центр

В населенном пункте Новомехельта Новолакского района в следующем году стартует возведение нового оптово-логистического центра «Нагорный». Он будет строиться в рамках исполнения программы «Русские ярмарки», которая предусматривает возведение 500 торговых объектов, включенных в федеральную сеть круглогодичных ярмарок.

В Новолакском районе откроется современный оптово-логистический центр
Общество

Как заявляют инвесторы, открытие логистического центра даст возможность обеспечить новые рабочие места для граждан, поддержать местное производство с последующим выходом на крупные рынки страны, а также повысить благосостояние жителей района. Площадь для исполнения проекта составляет 137 га. На участке, помимо склада для хранения готовой продукции, будут находиться зоны досуга, места для парковки автомобилей, а также для производства текстильной и легкой промышленности.

 

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