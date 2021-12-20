ЗАМАНА - Региональная конференция, посвященная 30-летию образования Минимущества РД, прошла в Дагестане

Региональная конференция, посвященная 30-летию образования Минимущества РД, прошла в Дагестане

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20 декабря, 2021. Понедельник 14:51
Региональная конференция, посвященная 30-летию образования Минимущества РД, прошла в Дагестане

Повышение эффективности управления госимуществом и земельными ресурсами в субъекте обсудили в субботу, 18 декабря, в стенах ДГУНХ, информирует пресс-служба Министерства имущества Дагестана.

Региональная конференция, посвященная 30-летию образования Минимущества РД, прошла в Дагестане
Общество

Мероприятие прошло в рамках Республиканской научно-практической конференции, приуроченной к 30-летию образования Министерства по земельным и имущественным отношениям региона. Начал конференцию первый заместитель руководителя министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов. Он поприветствовал собравшихся в удаленном режиме. Также с приветственным словом выступил врио главы министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов, поблагодаривший гостей и участников за интерес к работе мероприятия.

 

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