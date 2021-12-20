Региональная конференция, посвященная 30-летию образования Минимущества РД, прошла в Дагестане

Мероприятие прошло в рамках Республиканской научно-практической конференции, приуроченной к 30-летию образования Министерства по земельным и имущественным отношениям региона. Начал конференцию первый заместитель руководителя министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов. Он поприветствовал собравшихся в удаленном режиме. Также с приветственным словом выступил врио главы министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов, поблагодаривший гостей и участников за интерес к работе мероприятия.