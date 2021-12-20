ЗАМАНА - Конференция "Развитие туристических маршрутов и точек притяжения " прошла в Сулейман-Стальском районе

Конференция "Развитие туристических маршрутов и точек притяжения " прошла в Сулейман-Стальском районе

Автор
20 декабря, 2021. Понедельник 13:10
Конференция &quot;Развитие туристических маршрутов и точек притяжения &quot; прошла в Сулейман-Стальском районе

Сессия прошла 18 декабря в мэрии муниципального района. 

Конференция "Развитие туристических маршрутов и точек притяжения " прошла в Сулейман-Стальском районе
Общество

Ее цели — обеспечение комплексного развития инфраструктуры туризма и сервисов, формирование новых точек притяжения для различных форматов туризма в рамках создания Мастер-плана по благоустройству и развитию района, а также помощь, сохранение, развитие и популяризация культуры муниципалитета. Поприветствовал членов стратегической конференции глава Минтуризма региона Эмин Мерданов. Мероприятие проходило в формате неформального обсуждения вопросов туризма, в процессе которого прошла и демонстрация раздела Мастер-плана по обеспечению развития сельской агломерации Сулейман-Стальского района.

Источник: http://cure-online.ru/newsreg/media/2021/12/19/strategicheskaya-sessiya-razvitie-turisticheskih-marshrutov-i-tochek-prityazheniya-sostoyalas-v-sulejman/
Источник: http://cure-online.ru

 

Прочитано 44 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top