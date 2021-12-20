Конференция "Развитие туристических маршрутов и точек притяжения " прошла в Сулейман-Стальском районе

Ее цели — обеспечение комплексного развития инфраструктуры туризма и сервисов, формирование новых точек притяжения для различных форматов туризма в рамках создания Мастер-плана по благоустройству и развитию района, а также помощь, сохранение, развитие и популяризация культуры муниципалитета. Поприветствовал членов стратегической конференции глава Минтуризма региона Эмин Мерданов. Мероприятие проходило в формате неформального обсуждения вопросов туризма, в процессе которого прошла и демонстрация раздела Мастер-плана по обеспечению развития сельской агломерации Сулейман-Стальского района.

Источник: http://cure-online.ru/newsreg/media/2021/12/19/strategicheskaya-sessiya-razvitie-turisticheskih-marshrutov-i-tochek-prityazheniya-sostoyalas-v-sulejman/

Источник: http://cure-online.ru