Сообщают, что речь идет о 10 пунктах вакцинации, находящихся в больших торговых точках города. По сведениям местного Министерства здравоохранения на 16 декабря, обе части препарата от коронавируса в регионе сделали 1 808 367 человек.
В регионе России за вакцинацию дадут сертификат в спортзал
- Автор Мадина
- 20 декабря, 2021. Понедельник 12:48
Граждане из Свердловской области, сделавшие вакцину от COVID-19 в торговых центрах (ТЦ) с 22 декабря, смогут получить сертификат на неделю свободного посещения спортзала в Екатеринбурге. Об этом сегодня, 20 декабря, информируется на сайте властей российского субъекта.