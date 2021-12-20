ЗАМАНА - В регионе России за вакцинацию дадут сертификат в спортзал

В регионе России за вакцинацию дадут сертификат в спортзал

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20 декабря, 2021. Понедельник 12:48
В регионе России за вакцинацию дадут сертификат в спортзал

Граждане из Свердловской области, сделавшие вакцину от COVID-19 в торговых центрах (ТЦ) с 22 декабря, смогут получить сертификат на неделю свободного посещения спортзала в Екатеринбурге. Об этом сегодня, 20 декабря, информируется на сайте властей российского субъекта.

В регионе России за вакцинацию дадут сертификат в спортзал
Общество

Сообщают, что речь идет о 10 пунктах вакцинации, находящихся в больших торговых точках города. По сведениям местного Министерства здравоохранения на 16 декабря, обе части препарата от коронавируса в регионе сделали 1 808 367 человек.

 

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