В регионе России за вакцинацию дадут сертификат в спортзал

Автор Мадина

Граждане из Свердловской области, сделавшие вакцину от COVID-19 в торговых центрах (ТЦ) с 22 декабря, смогут получить сертификат на неделю свободного посещения спортзала в Екатеринбурге. Об этом сегодня, 20 декабря, информируется на сайте властей российского субъекта.