ЗАМАНА - Премьер-министр РД посетил Ахтынский район

Премьер-министр РД посетил Ахтынский район

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20 декабря, 2021. Понедельник 11:54
Премьер-министр РД посетил Ахтынский район

18 декабря премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов совершил визит в Ахтынский район.

Премьер-министр РД посетил Ахтынский район
Общество

Вместе с руководителем муниципалитета Османом Аблулкеримовым и лидерами ряда министерств и ведомств Амирханов проверил ход возведения нескольких социальных объектов.

В начале они осмотрели строящийся в рамках реализации федерального проекта "Комплексное развитие сельских территорий" многофункциональный спортивный комплекс на 1500 человек. Далее премьер проверил возведение новой районной больницы в селе Ахты. В конце Абдулпатах Амирханов в общем положительно оценил качество осуществляемых работ, заострив внимание на некоторых недостатках, которые подрядные компании обещают ликвидировать до открытия объектов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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