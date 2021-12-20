В начале они осмотрели строящийся в рамках реализации федерального проекта "Комплексное развитие сельских территорий" многофункциональный спортивный комплекс на 1500 человек. Далее премьер проверил возведение новой районной больницы в селе Ахты. В конце Абдулпатах Амирханов в общем положительно оценил качество осуществляемых работ, заострив внимание на некоторых недостатках, которые подрядные компании обещают ликвидировать до открытия объектов. Подробнее можно прочитать тут.