Стоит напомнить, что в 2021 году проект этнического центра «Кайтаги» «Новое поколение» одержал победу на Всероссийском закрытом конкурсе проектов «Культурная мозаика: партнерская сеть» и получил еще один шестой грант от Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Результаты мероприятия были объявлены в начале декабря: из 27 отправленных заявок, рассмотренных экспертным жюри, победителями стали 26 проектов культурных учреждений из разных уголков России, в их перечень попал и проект Кайтагского этноцентра из Дагестана.
Этнический центр «Кайтаги» выиграл грант от Фонда Тимченко в размере 700 тысяч рублей на развитие этнотуризма в Кайтаге
- Автор Мадина
- 20 декабря, 2021. Понедельник 10:07
Этнический центр «Кайтаги» выиграл грант от Фонда Тимченко в размере 700 тысяч рублей на развитие этнотуризма в селе Кайтаг.
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