ЗАМАНА - Министерство образования и науки Дагестана запустило конкурс на лучший логотип

Министерство образования и науки Дагестана запустило конкурс на лучший логотип

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20 декабря, 2021. Понедельник 09:20
Министерство образования и науки Дагестана запустило конкурс на лучший логотип

Минобрнауки Дагестана запустило конкурс на лучший логотип, приуроченный к Году образования в регионе. Работы для участия в нем можно начать отправлять с 20 декабря текущего года по 15 января.

Министерство образования и науки Дагестана запустило конкурс на лучший логотип
Общество

Конкурс осуществляется для создания актуальной, оригинальной и запоминающейся эмблемы. Работа лауреата будет использоваться в качестве официального логотипа при проведении мероприятий, посвященных Году образования.

Поучаствовать могут все россияне в возрасте от 16 лет: нужно создать цветной логотип в электронном виде и отправить заявку на участие с контактными сведениями на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием темы «Конкурс на логотип».

Подробнее на сайте Минобрнауки региона.

 

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взяты из открытых источников
 

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