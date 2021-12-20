Следуя принятому между правительством региона и Министерством труда РФ договору для Дагестана на текущий год была определена численность обучаемых 1196 граждан, из которых 897 должны быть трудоустроены. На момент 1 декабря текущего года в общем было подано 2 511 заявок, из них уже начали обучение – 1591 граждан, закончили – 1129, устроились на работу 910 человек.
Минтруда Дагестана обеспечило профессиональным обучением более 1500 безработных в рамках нацпроекта «Демография»
- Автор Мадина
- 20 декабря, 2021. Понедельник 09:10
Министерство труда и социального развития Дагестана в рамках федеральной программы «Демография» с 2021 по 2024 год реализует мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для отдельных категорий россиян.
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