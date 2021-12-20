ЗАМАНА - Отремонтирована автомобильная дорога Дербент – Хучни – Хив

Отремонтирована автомобильная дорога Дербент – Хучни – Хив

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20 декабря, 2021. Понедельник 08:14
Отремонтирована автомобильная дорога Дербент – Хучни – Хив

Дагестанскую дорогу Дербент – Хучни – Хив модернизировали в рамках национальной программы «Безопасные и качественные дороги».

Отремонтирована автомобильная дорога Дербент – Хучни – Хив
Общество

Дорога объединяет Табасаранский район и райцентр Хучни с другими районами региона и Махачкалой с выходом на федеральную трассу «Кавказ». На модернизированной дороге было старое асфальтобетонное покрытие, заметная сетка трещин, просадки и иные признаки необходимости ремонта. Рабочие восстановили обочины земляного полотна, поставили асфальтобетонное покрытие с устройством выравнивающего слоя и верхнего слоя покрытия с укладкой трещинопрерывающей геосетки и обновили водоотвод.

 

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