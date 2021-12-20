Отремонтирована автомобильная дорога Дербент – Хучни – Хив

Дорога объединяет Табасаранский район и райцентр Хучни с другими районами региона и Махачкалой с выходом на федеральную трассу «Кавказ». На модернизированной дороге было старое асфальтобетонное покрытие, заметная сетка трещин, просадки и иные признаки необходимости ремонта. Рабочие восстановили обочины земляного полотна, поставили асфальтобетонное покрытие с устройством выравнивающего слоя и верхнего слоя покрытия с укладкой трещинопрерывающей геосетки и обновили водоотвод.

