ЗАМАНА - Дагестанские лауреаты школьных олимпиад и стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей

Дагестанские лауреаты школьных олимпиад и стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей

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20 декабря, 2021. Понедельник 08:09
Дагестанские лауреаты школьных олимпиад и стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей

Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов подписал постановление о премировании одиннадцатиклассников – лауреатов всероссийских школьных олимпиад, их учителей, а также стобалльников по ЕГЭ и ГИА.

Дагестанские лауреаты школьных олимпиад и стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей
Общество

Как указано в постановлении, которое было подписано 17 декабря, размер премии для каждого школьника - 100 тысяч рублей.

В общем премию получат 53 ребенка.

 

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