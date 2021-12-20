Как указано в постановлении, которое было подписано 17 декабря, размер премии для каждого школьника - 100 тысяч рублей.
В общем премию получат 53 ребенка.
Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов подписал постановление о премировании одиннадцатиклассников – лауреатов всероссийских школьных олимпиад, их учителей, а также стобалльников по ЕГЭ и ГИА.
Как указано в постановлении, которое было подписано 17 декабря, размер премии для каждого школьника - 100 тысяч рублей.
В общем премию получат 53 ребенка.
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