За время работы на разных участках Хидиров М.Х. завоевал уважение и авторитет у своих коллег, дагестанских жителей и правительства региона. Он был большим патриотом страны, талантливым лидером, многогранной, умной и принципиальной личностью.
Умер депутат парламента РД Мурадхан Хидиров
- Автор Мадина
- 20 декабря, 2021. Понедельник 08:04
18 декабря текущего года после долгой болезни скончался известный политик в Дагестане Хидиров Мурадхан Хидирович, человек со стойким характером и глубокими знаниями в своей профессии.
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