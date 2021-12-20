Умер депутат парламента РД Мурадхан Хидиров

18 декабря текущего года после долгой болезни скончался известный политик в Дагестане Хидиров Мурадхан Хидирович, человек со стойким характером и глубокими знаниями в своей профессии.

За время работы на разных участках Хидиров М.Х. завоевал уважение и авторитет у своих коллег, дагестанских жителей и правительства региона. Он был большим патриотом страны, талантливым лидером, многогранной, умной и принципиальной личностью.