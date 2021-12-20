ЗАМАНА - Умер депутат парламента РД Мурадхан Хидиров

Умер депутат парламента РД Мурадхан Хидиров

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20 декабря, 2021. Понедельник 08:04
Умер депутат парламента РД Мурадхан Хидиров

18 декабря текущего года после долгой болезни скончался известный политик в Дагестане Хидиров Мурадхан Хидирович, человек со стойким характером и глубокими знаниями в своей профессии.

Умер депутат парламента РД Мурадхан Хидиров
Общество

За время работы на разных участках Хидиров М.Х. завоевал уважение и авторитет у своих коллег, дагестанских жителей и правительства региона. Он был большим патриотом страны, талантливым лидером, многогранной, умной и принципиальной личностью.

 

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