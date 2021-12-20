ЗАМАНА - Махачкалинцы посетили Республиканскую сельскохозяйственную ярмарку

Махачкалинцы посетили Республиканскую сельскохозяйственную ярмарку

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20 декабря, 2021. Понедельник 02:14
Махачкалинцы посетили Республиканскую сельскохозяйственную ярмарку

18 декабря в Махачкале прошла ярмарка, которую организовывали Минсельхозпрод региона при поддержке Минпромторга республики и мэрии города.

Махачкалинцы посетили Республиканскую сельскохозяйственную ярмарку
Общество

Пресс-служба аграрного ведомства информирует, что свои экологически чистые и качественные товары представили на продажу сельхозпроизводители и перерабатывающие организации почти из всех регионов республики – в общем примерно 300 сельских тружеников.   На мероприятии организаторами было поставлено порядка 40 новых павильонов для продавцов. В пресс-службе заметили, что на проведенной ярмарке килограмм говядины или баранины можно было купить за 300-320 рублей.

 

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