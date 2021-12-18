Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийской Акции «Новый год в каждый дом»

Автор Мадина

В рамках акции пройдут поздравления детей из малоимущих и семей, пенсионеров, детей врачей и тех, кто пребывает на стационарном лечении в больницах.