Регистрация добровольцев осуществляется на сайте DOBRO.RU – https://dobro.ru/. Акция будет идти до 10 января.
Подробнее об этой акции можно прочитать на сайте новыйгод.мывместе.рф.
В рамках акции пройдут поздравления детей из малоимущих и семей, пенсионеров, детей врачей и тех, кто пребывает на стационарном лечении в больницах.
Регистрация добровольцев осуществляется на сайте DOBRO.RU – https://dobro.ru/. Акция будет идти до 10 января.
Подробнее об этой акции можно прочитать на сайте новыйгод.мывместе.рф.
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