ЗАМАНА - Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийской Акции «Новый год в каждый дом»

Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийской Акции «Новый год в каждый дом»

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18 декабря, 2021. Суббота 12:49
Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийской Акции «Новый год в каждый дом»

В рамках акции пройдут поздравления детей из малоимущих и семей, пенсионеров, детей врачей и тех, кто пребывает на стационарном лечении в больницах.

Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийской Акции «Новый год в каждый дом»
Общество

Регистрация добровольцев осуществляется на сайте DOBRO.RU – https://dobro.ru/. Акция будет идти до 10 января.

Подробнее об этой акции можно прочитать на сайте новыйгод.мывместе.рф.

 

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