ЗАМАНА - Развитие рыбной отрасли Дагестана обсудили в Правительстве Дагестана

Развитие рыбной отрасли Дагестана обсудили в Правительстве Дагестана

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18 декабря, 2021. Суббота 12:45
Развитие рыбной отрасли Дагестана обсудили в Правительстве Дагестана
15 декабря на собрании под руководством врио заместителя премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова обсудили тему развития рыбной отрасли в Дагестане.
Развитие рыбной отрасли Дагестана обсудили в Правительстве Дагестана
Общество

В ходе совещания были озвучены вопросы, которые касались сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов Каспия и внутренних водоемов региона, а также развития сферы рыболовства и аквакультуры. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.

 

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