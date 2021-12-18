В ходе совещания были озвучены вопросы, которые касались сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов Каспия и внутренних водоемов региона, а также развития сферы рыболовства и аквакультуры. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.
Развитие рыбной отрасли Дагестана обсудили в Правительстве Дагестана
- Автор Мадина
- 18 декабря, 2021. Суббота 12:45
15 декабря на собрании под руководством врио заместителя премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова обсудили тему развития рыбной отрасли в Дагестане.
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