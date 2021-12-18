Начиная совещание, Казиев информировал, что требуется объявить итоги конкурса на гранты руководителя РД в текущем году.

«Гранты присуждаются в самых разных областях, например, образование, наука, экономика, культура и искусство, молодежная политика, спорт, волонтерство, СМИ, малый бизнес. Эти сферы являются важнейшей формой государственной поддержки новых прорывных идей, стимулирования творческого подхода к работе, учебе, решению экономических и общественно-политических задач», – заметил Мурад Казиев. Подробнее на сайте Правительства РД.