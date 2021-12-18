ЗАМАНА - В Махачкале провели совещание Совета по грантам Главы Дагестана

В Махачкале провели совещание Совета по грантам Главы Дагестана

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18 декабря, 2021. Суббота 01:28
В Махачкале провели совещание Совета по грантам Главы Дагестана
В четверг, 16 декабря, под председательством врио заместителя премьер-министра Дагестана Мурада Казиева прошло совещание Совета по грантам лидера региона.
В Махачкале провели совещание Совета по грантам Главы Дагестана
Общество

Начиная совещание, Казиев информировал, что требуется объявить итоги конкурса на гранты руководителя РД в текущем году.

«Гранты присуждаются в самых разных областях, например, образование, наука, экономика, культура и искусство, молодежная политика, спорт, волонтерство, СМИ, малый бизнес. Эти сферы являются важнейшей формой государственной поддержки новых прорывных идей, стимулирования творческого подхода к работе, учебе, решению экономических и общественно-политических задач», – заметил Мурад Казиев. Подробнее на сайте Правительства РД.

 

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