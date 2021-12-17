Врио первого заместителя премьер-министра Нюсрет Омаров рассказал о ходе исполнения 12 нацпроектов, он напомнил, что общий объем финансирования на текущий год составил 23,9 миллиарда рублей. Как заявил Омаров, на сегодняшний день подписано 588 договоров из 609 намеченных на текущий год, что составляет 96,6 процента. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.