Врио первого заместителя премьер-министра Нюсрет Омаров рассказал о ходе исполнения 12 нацпроектов, он напомнил, что общий объем финансирования на текущий год составил 23,9 миллиарда рублей. Как заявил Омаров, на сегодняшний день подписано 588 договоров из 609 намеченных на текущий год, что составляет 96,6 процента. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.
В Дагестане завершили инвентаризацию земельных участков, находящихся в госсобственности
- Автор Мадина
- 17 декабря, 2021. Пятница 09:02
Собрание Правительства РД прошло в среду, 15 декабря, под руководством премьер-министра региона Абдулпатаха Амирханова. Участники Правительства обсудили множество тем, например, реализацию нацпроектов в субъекте.
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