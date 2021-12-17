ЗАМАНА - В Дагестане завершили инвентаризацию земельных участков, находящихся в госсобственности

В Дагестане завершили инвентаризацию земельных участков, находящихся в госсобственности

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17 декабря, 2021. Пятница 09:02
В Дагестане завершили инвентаризацию земельных участков, находящихся в госсобственности
Собрание Правительства РД прошло в среду, 15 декабря, под руководством премьер-министра региона Абдулпатаха Амирханова. Участники Правительства обсудили множество тем, например, реализацию нацпроектов в субъекте.
В Дагестане завершили инвентаризацию земельных участков, находящихся в госсобственности
Общество

Врио первого заместителя премьер-министра Нюсрет Омаров рассказал о ходе исполнения 12 нацпроектов, он напомнил, что общий объем финансирования на текущий год составил 23,9 миллиарда рублей. Как заявил Омаров, на сегодняшний день подписано 588 договоров из 609 намеченных на текущий год, что составляет 96,6 процента.  Подробнее на сайте Правительства Дагестана.

 

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