ЗАМАНА - К Новому году россияне получат зарплаты за январь, пенсии, премии и пособия

К Новому году россияне получат зарплаты за январь, пенсии, премии и пособия

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17 декабря, 2021. Пятница 08:27
К Новому году россияне получат зарплаты за январь, пенсии, премии и пособия
Граждане России получат пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия до конца 2021 года. Об этом информировала участница комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
К Новому году россияне получат зарплаты за январь, пенсии, премии и пособия
Общество

"Все денежные выплаты осуществятся перед праздниками", — цитирует слова парламентария URA.RU.

Выплаты за январь следующего года заложены в бюджет текущего, заметила Бессараб.
Она также заявила, что многие работодатели и субъекты выдают детские новогодние подарки, оказать поддержку многодетным семьям и ветеранам в период до праздников.

 

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