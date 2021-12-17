Граждане России получат пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия до конца 2021 года. Об этом информировала участница комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Граждане России получат пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия до конца 2021 года. Об этом информировала участница комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Выплаты за январь следующего года заложены в бюджет текущего, заметила Бессараб .

Выплаты за январь следующего года заложены в бюджет текущего, заметила Бессараб .