В финале было продемонстрировано более 400 изделий из 45 субъектов России от более 260 участников. Гран-при конкурса в номинации «Этнографический сувенир» в категории «Высшая ценовая категория» получил приз «Карандашница» унцукульского мастера Магомедали Магомедалиева.
На окружной этап мероприятия Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в текущем году было представлено 324 изделия из 32 субъектов. Из Дагестана на призовые места в 4 категориях претендовали 14 сувениров, из которых 13 победили.
Сувенир унцукульского мастера получил Гран-при конкурса «Туристический сувенир -2021»
- Автор Мадина
- 17 декабря, 2021. Пятница 08:14
С 10 по 12 декабря в Саранске выбрали и объявили лауреатов финала Всероссийского конкурса «Туристический сувенир-2021».
В финале было продемонстрировано более 400 изделий из 45 субъектов России от более 260 участников. Гран-при конкурса в номинации «Этнографический сувенир» в категории «Высшая ценовая категория» получил приз «Карандашница» унцукульского мастера Магомедали Магомедалиева.
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