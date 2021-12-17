Сувенир унцукульского мастера получил Гран-при конкурса «Туристический сувенир -2021»

В финале было продемонстрировано более 400 изделий из 45 субъектов России от более 260 участников. Гран-при конкурса в номинации «Этнографический сувенир» в категории «Высшая ценовая категория» получил приз «Карандашница» унцукульского мастера Магомедали Магомедалиева.



На окружной этап мероприятия Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в текущем году было представлено 324 изделия из 32 субъектов. Из Дагестана на призовые места в 4 категориях претендовали 14 сувениров, из которых 13 победили.