Участники Правительства обсудили вопрос целесообразности предоставления юридическим лицам, которые подали ходатайства на получение земельного участка в аренду без осуществления торгов, в соответствии с постановлением лидера Дагестана, для размещения одного объекта социально-культурного назначения и реализации 4-х крупных инвестиционных проектов. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.
Проект по строительству центра для детей-инвалидов в Махачкале получит господдержку
- Автор Мадина
- 17 декабря, 2021. Пятница 02:09
На собрании Правительства региона под руководством премьер-министра республики Абдулпатаха Амирханова в среду, 15 декабря, была обсуждена тема оказания мер государственной помощи пяти инвестиционным проектам, которые будут реализованы на территории субъекта.
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