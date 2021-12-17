ЗАМАНА - Проект по строительству центра для детей-инвалидов в Махачкале получит господдержку

Проект по строительству центра для детей-инвалидов в Махачкале получит господдержку

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17 декабря, 2021. Пятница 02:09
Проект по строительству центра для детей-инвалидов в Махачкале получит господдержку
На собрании Правительства региона под руководством премьер-министра республики Абдулпатаха Амирханова в среду, 15 декабря, была обсуждена тема оказания мер государственной помощи пяти инвестиционным проектам, которые будут реализованы на территории субъекта.
Проект по строительству центра для детей-инвалидов в Махачкале получит господдержку
Общество

Участники Правительства обсудили вопрос целесообразности предоставления юридическим лицам, которые подали ходатайства на получение земельного участка в аренду без осуществления торгов, в соответствии с постановлением лидера Дагестана, для размещения одного объекта социально-культурного назначения и реализации 4-х крупных инвестиционных проектов. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.

 

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