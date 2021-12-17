Участники Правительства обсудили вопрос целесообразности предоставления юридическим лицам, которые подали ходатайства на получение земельного участка в аренду без осуществления торгов, в соответствии с постановлением лидера Дагестана, для размещения одного объекта социально-культурного назначения и реализации 4-х крупных инвестиционных проектов. Подробнее на сайте Правительства Дагестана.